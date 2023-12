Fortnite Capitolo 5, leak dall'Xbox Store: Solid Snake e Peter Griffin in arrivo?

Si continua a parlare del prossimo Capitolo di Fortnite. Oltre al leak della presunta mappa di Fortnite Capitolo 5, dallo store Xbox è trapelata un'immagine che sembra anticipare l'arrivo di nuovi, scoppiettanti crossover nel prossimo futuro del celebre Battle Royale di Epic Games.

Come riportato su Twitter/X da Shiina, utente specializzato nel riportare leak ed anticipazioni su Fortnite, il Capitolo 5 dovrebbe fare il suo esordio assieme a personaggi del calibro di Solid Snake e Peter Griffin, pronti a fare il loro esordio all'interno del Battle Royale per la gioia degli appassionati. Attualmente Epic Games non ha confermato ufficialmente la presenza dei protagonisti di Metal Gear Solid e Family Guy (I Griffin nell'adattamento italiano) all'interno del gioco, tuttavia è probabile che novità concrete in merito possano arrivare a breve, considerata la provenienza dell'immagine comparsa online.

Oltre a Snake e Peter, comunque, la Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5 dovrebbe offrire 8 diverse skin con il suo Battle Pass, sempre stando alla foto leakata. A questo punto scoprire tutti i dettagli in maniera ufficiale è soltanto questione di poco tempo: ricordiamo infatti che è imminente il Big Bang di Fortinte, che concluderà la Stagione OG e il Capitolo 4 per lasciare spazio alla nuova fase del Battle Royale.