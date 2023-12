Fortnite Capitolo 5 tra nuova mappa, Solid Snake, Peter Griffin e le Tartarughe Ninja

Continuano i leak di Fortnite: non solo Solid Snake e Peter Griffin in Fortnite Capitolo 5 ma stando a quanto scoperto dai dataminer, anche le Tartarughe Ninja sarebbero in arrivo nel Battle Royale di Epic Games come parte di una collaborazione con Viacom.

Il nuovo trailer di Fortnite Capitolo 5 Stagione 1 mostra per pochi secondi un tombino con delle scritte minuscole, tra queste c'è anche il copyright di Viacom, azienda che detiene i diritti di sfruttamento delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Ma non solo, perché alcuni celebri leaker di Fortnite hanno scoperto che il codice sorgente di Fortnite Capitolo 5 Stagione 1 contiene in realtà vari oggetti nascosti associabili alle Tartarughe Ninja, tra cui l'artwork di un tombino con il logo TMNT, oltre ad una mappa che ricorda il covo sotterraneo delle tartarughe. Infine, ci sarebbe un artwork che mostra le skin delle quattro Tartarughe Ninja in azione.

Raffaello, Michelangelo, Donatello e Leonardo vanno così ad aggiungersi alla già vasta schiera di personaggi di Fortnite Capitolo 5 rivelati da un leak nelle scorse ore tra cui Solid Snake con un set di accessori, oltre 1.200 skin LEGO x Fortnite e Peter Griffin anche in versione "muscoloso", parodia di un celebre episodio del cartoon che vede Peter diventare ossessionato dal fitness e della chirurgia estetica.