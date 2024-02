Fortnite Capitolo 5: la mitologia greca al centro della Stagione 2? Nuovi leak

Con la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 che si sta avvicinando sempre di più c'è sempre più curiosità di scoprire quale sarà il suo tema principale. Ma in attesa del suo inizio, gli ultimi leak potrebbero già aver rivelato in anticipo importanti dettagli.

Sembra infatti che la nuova Stagione sarà incentrata sulla mitologia greca, con tanto di skin apposite in linea con le atmosfere e gli scenari immaginati per il prossimo atto dell'iconico Battle Royale di Epic Games. Tra le ricompense del nuovo Battle Pass ci sarebbe la possibilità di sbloccare la skin di una guerriera con tanto di armatura ispirata proprio all'Antica Grecia: il modello vero e proprio ancora non sarebbe emerso, sebbene alcuni dataminer specializzati in anticipazioni su Fortnite hanno provato ad immaginarne l'aspetto partendo da una silhouette realizzata da Epic Games nascosta nel codice sorgente della patch v28.30 pubblicata nelle scorse ore.

L'attuale Stagione di Fortnite Capitolo 5 dovrebbe concludersi il prossimo 8 marzo, dunque a breve dovremmo scoprire tutto riguardo il tema che andrà effettivamente a caratterizzare la Stagione 2. Nel frattempo è ufficiale la collaborazione tra Fortnite e Lady Gaga, con tanto di skin, canzoni e ricompense specifiche collegate alla Stagione 2 di Fortnite Festival.

Per quanto riguarda il futuro sembra stia per arrivare la collaborazione tra Fortnite e One Piece, sebbene per il momento ancora non ci sono certezze concrete sull'effettiva esistenza del crossover.