Fortnite Capitolo 5: quando finisce la Stagione 2, Miti e Mortali?

Con la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 sono arrivate le divinità del pantheon greco, grazie alle quali i giocatori possono eliminare i loro avversari usando poteri speciali come la Folgore di Zeus o le Ali di Icaro. Ma fino a quando sarà possibile giocare con questi contenuti?

Per chi se lo stesse chiedendo, Miti e Mortali - questo è il nome della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 - avrà una durata del tutto paragonabile a quella delle passate stagioni del battle royale gratis firmato Epic Games: stando a quanto riportato nei menu del free to play, la Stagione 2 terminerà il prossimo 24 maggio 2024 alle ore 8:00 del fuso orario italiano. Con tutta probabilità, l'orario indicato coinciderà con quello in cui avrà il via la manutenzione programmata che permetterà agli sviluppatori di aggiornare il titolo e di rendere disponibile la Stagione 3,

Si tratta quindi di un aggiornamento che resterà attivo per circa tre mesi, un periodo più che sufficiente a fornire ai giocatori l'opportunità di sbloccare le numerose ricompense gratuite e a pagamento del Pass Battaglia legato alla mitologia greca, con in aggiunta la skin di Korra da Avatar The Last Airbender.

A proposito di collaborazioni, sono davvero tanti i crossover citati negli ultimi tempi da insider e dataminer, secondo i quali potremmo vedere arrivare persino una collaborazione con One Piece. Fra gli eventi più probabili della Stagione 2 troviamo però quello God of War, che potrebbe portare una skin del giovane Kratos nel battle royale, oltre che quella con Hercules e Xena: c'è chi sostiene che i personaggi interpretati da Kevin Sorbo e Lucy Lawless si trasformeranno in costumi per il gioco gratis.

In attesa di scoprire come si evolverà la stagione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le le migliori impostazioni per giocare alla grande a Fortnite su PS5.

