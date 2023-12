Fortnite Capitolo 5: anche Rocket Racing ha la sua skin LEGO gratis, come sbloccarla

Pare proprio che Epic Games voglia rendere felici tutti i giocatori della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5 e, pertanto, si prepara a distribuire un'altra skin gratuita.

Se l'altro giorno vi abbiamo spiegato come fare per sbloccare il primo costume LEGO gratis nella Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5, questa volta vi parliamo dell'iniziativa legata alla modalità Rocket Racing. Per chi non sapesse di cosa si tratta, Rocket Racing è una nuova componente del free to play che permetterà ai giocatori di gareggiare a bordo di veicoli sbloccati tramite il Battle Pass oppure ereditati dal garage di Rocket League.

Grazie a questa nuova modalità di gioco, gli utenti potranno sbloccare senza costi aggiuntivi il costume Jackie, che sarà perfettamente compatibile anche con la modalità LEGO Fortnite, poiché gli sviluppatori hanno realizzato lo stile extra a base di mattoncini. Per poter sbloccare la skin in questione, non dovrete fare altro che gareggiare nella modalità competitiva e raggiungere il grado Oro.

Sebbene possa sembrare un'impresa complicata, sappiate che il prossimo 8 dicembre 2023, giorno del lancio di Rocket Racing, saranno in tantissimi a giocare e non sarà difficile trovare avversari poco esperti da superare.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare l'emote gratis di Fortnite Capitolo 5 con un codice? Sappiate però che il numero di utilizzi è limitato, quindi affrettatevi a riscattarlo.