Fortnite Capitolo 5, da Snake ai Griffin: tutte le skin del Battle Pass e come sbloccarle

Con l'arrivo della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5 è stato aggiunto al gioco gratis anche un nuovo Pass Battaglia ricco di ricompense. Scopriamo quali sono e come fare per sbloccarle tutte.

Hope

La versione standard di Hope si ottiene semplicemente acquistando il Pass Battaglia della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5, poiché è la ricompensa del Livello 1. Lo stile Underground Chic si può ottenere raggiungendo il Livello 8 e sbloccandolo al prezzo di 9 Stelle della Battaglia a Pagina 2 del pass. Esiste anche una terza versione del personaggio, Sfilata Ribelle, che però si potrà ottenere completando una serie di sfide che verranno inserite nel gioco nel corso della Settimana 2 della Stagione 1.

Oscar

La possente tigre Oscar si può invece sbloccare a Pagina 3 del Battle Pass in cambio di 9 Stelle della Battaglia, ma come tutte le altre skin dispone di una serie di versioni alternative. La prima di queste è Oscar Campione, che ha sempre un costo di 9 Stelle e si trova a Pagina 4. Proprio come Hope, inoltre, anche Oscar ha uno stile speciale chiamato Attaccabrighe Folgorante che si potrà ottenere con le speciali missioni del pass che arriveranno tra qualche giorno.

Jones Vendicativo

La nuova versione dell'Agente Jones arrivata in Fortnite Capitolo 5 è Jones Vendicativo, che si ottiene con 9 Stelle della Battaglia a Pagina 5 del pass. Allo stesso costo, nella pagina successiva, si può sbloccare la versione Bitonale. Per lo stile extra Underground, che è un'edizione colorata di Bitonale, bisogna completare gli Incarichi in arrivo tra poco meno di due mesi.

Nisha

L'elegante schermitrice Nisha si sblocca invece a Pagina 7, mentre lo stile extra Duellante di Mezzanotte fa parte delle ricompense della successiva pagina. Anche in questo caso ci saranno delle missioni per ottenere un altro stile aggiuntivo, ossia Duellante dell'Alba.

Montague

Per ottenere Montague bisogna spendere 9 Stelle della Battaglia a Pagina 9. Lo stile extra di Montague, Taglio Brillante, lo trasforma in un guerriero di cristallo e si ottiene sempre allo stesso costo a Pagina 10. La sua terza versione è invece legata ai livelli extra, quindi bisognerà raggiungere il Livello 113 per poter sbloccare Montague Taglio Grezzo.

Peter Griffin

Chi vuole sbloccare il mitico Peter Griffin deve raggiungere le ricompense della Pagina 11, dov'è riscattabile al prezzo di 9 Stelle della Battaglia. Le versioni Placcato Oro ed Elegante, invece, fanno parte delle ricompense extra del Battle Pass e bisognerà raggiungere il Livello 126.

Valeria

La criminale Valeria si sblocca invece a Pagina 12 in cambio di 9 Stelle della Battaglia. Il suo primo stile aggiuntivo è nell'ultima pagina del pass: si tratta di un'emote integrata che permette di passare alla versione Ambizione Ardente. L'altro stile extra, Verde Stige, è invece tra le ricompense aggiuntive del pass e richiederà il raggiungimento del Livello 139.

Solid Snake

Il protagonista di Metal Gear Solid è invece la skin 'segreta' del Battle Pass della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5. Al momento sappiamo solo che si potrà sbloccare a cavallo tra la Settimana 7 e la Settimana 8, ma non conosciamo quali siano le sfide da completare per ottenere la versione standard di Solid Snake ed il suo stile aggiuntivo Old Snake.

