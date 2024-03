Fortnite Capitolo 5, la Stagione 2 è mitologica: il trailer di Miti e Mortali

Dopo vari teaser trailer sulla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 adesso ci siamo sul serio: la nuova Stagione del celebre Battle Royale di Epic Games si prepara ad intrattenere da oggi i fan con nuove sfide dal sapore mitologico.

Il filmato ci introduce a Fortnite Capitolo 5 Stagione 2, intitolata Miti e Mortali e, come suggerito dal nome, tutta incentrata sulle divinità greche ovviamente reinterpretate in chiave Fortnite. "Affronta le leggende dell'Olimpo usando le armi e i poteri che li hanno portati nella leggenda! Il vaso di Pandora è stato scoperchiato sull'isola della Battaglia Reale di Fortnite, portando gli dei dell'Olimpo sul campo di battaglia. Proprio così: le leggende della mitologia, Ade e Zeus Tonante compresi, ora governano l'isola con furia ultraterrena. E come se non bastasse, hanno portato le loro armi e i loro poteri con sé", si legge nella descrizione dei trailer, che ci ricorda la disponibilità di nuove skin da sbloccare con il nuovo Pass Battaglia quali Afrodite, Succoseidone, Artemide, Zeus, Ade, Medusa, Cerbero e Korra.

La nuova mappa è chiaramente tutta incentrata sul Monte Olimpo, con ulteriori zone tutte da scoprire quali il Cupo Cancello, il Mondo Sotterraneo e il Campo di Battaglia del Mastino. Tra le nuove armi troviamo invece Folgore di Zeus, Fucile Pesante Guardiano, Mitraglietta Araldo, DMR Cacciatrice e Fucile d'Assalto Tempra di Guerra. Si potrà inoltre volare attraverso le Ali di Icaro mentre più avanti nella Stagione verranno introdotte anche le Catene di Ade.

Negli scorsi giorni si è inoltre parlato di un possibile crossover tra Fortnite e God of War con l'arrivo del giovane Kratos all'interno del Battle Royale. Dato il tema della nuova Stagione l'arrivo dell'iconico guerriero spartano sarebbe proprio perfetto.