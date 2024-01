Fortnite Capitolo 5: il primo update del 2024 ha introdotto un'arma e un consumabile

Sebbene gli sviluppatori di Fortnite Capitolo 5 debbano ancora rientrare dalle vacanze natalizie, oggi è arrivato un piccolo aggiornamento del free to play che ha salutato l'evento Mezz'Inverno e ha introdotto alcuni oggetti inediti.

La prima aggiunta prende il nome di Fucile d'Assalto Gendarme, che è la terza bocca da fuoco appartenente a questa categoria che si può trovare in giro per la mappa in questa prima stagione del Capitolo 5. A differenza degli altri due fucili d'assalto, questo è caratterizzato da una cadenza di fuoco molto più bassa che viene compensata da un potere d'arresto maggiore, elemento che lo rende letale negli scontri a medio o lungo raggio.

Troviamo poi la Spuma di Bacca Fluida, nuovo consumabile che consiste in una sorta di enorme bottiglia di spumante contenente il succo delle bacche che conferiscono scudi e permettono per breve tempo di saltare più in alto. Una volta trovato l'oggetto, i giocatori possono stapparlo e fare in modo che il liquido bagni chiunque si trovi nei paraggi, garantendo gli stessi effetti della bacca tradizionale.

Occorre specificare che queste novità non sono state pubblicate tramite un vero e proprio aggiornamento, quindi non dovrete scaricare una patch per poter accedere nuovamente ai server. Entrambi gli oggetti erano nascosti tra i file dell'update pubblicato lo scorso dicembre e, proprio come le sfide della Settimana 5, sono stati sbloccati alle ore 15:00 di oggi, martedì 2 gennaio 2024.

Sapevate che la collaborazione tra Fortnite e Doctor Who potrebbe riguardare la Stagione 14?