Fortnite Capodanno 2020: un leak svela il nuovo evento di fine anno

Cosa farete a Capodanno? Una domanda che vi sarete sentiti fare innumerevoli volte. A quanto pare anche l'isola di Fortnite Capitolo 2 ospiterà il suo evento di fine anno per accogliere l'arrivo del 2020, almeno stando a un leak scoperto da alcuni giocatori.

Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, alcuni utenti di Fortnite Capitolo 2 hanno scoperto l'esistenza di una sfera stroboscopica in mezzo alla mappa, semplicemente analizzando i replay delle loro partite.

La sfera stroboscopica starebbe iniziando a renderizzarsi, molto probabilmente in attesa dell'evento di Capodanno 2020 in programma il 31 dicembre. Si tratta della stessa sfera che abbiamo visto nell'evento di Capodanno 2019 di Fortnite, come potete vedere anche nel filmato proposto in apertura.

Considerando che Epic Games tende sempre ad accompagnare le festività e le ricorrenze dell'anno con una serie di eventi dedicati in-game, come le sfide di Mezz'Inverno proposte a Natale, è altamente probabile aspettarsi l'arrivo di un nuovo evento di Capodanno. Cosa potrebbero riservarci gli sviluppatori? Magari anche una serie di nuove sfide e ricompense tema?

Per saperne di più non rimane che attendere nuove informazioni da Epic Games. Voi cosa vi aspettate nello specifico? Con l'occasione ricordiamo che in questi giorni è possibile riscattare i regali di Natale 2019 di Fortnite 2.