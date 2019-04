Fortnite: cappelli, pose della vittoria e altri oggetti cosmetici in arrivo?

Fortnite offre una marea di opzioni di personalizzazione. Alcune di esse sono state aggiunte in tempi relativamente recenti, come le Coperture, ma sembra che ce ne siano molte altre in arrivo in futuro. A suggerirlo è stato un data miner conosciuto su Twitter con il nome di Hypex.

L'utente in questione afferma di aver scovato dei riferimenti ad alcuni nuovi oggetti personalizzabili, che potrebbero fare il loro debutto in futuro. Stiamo parlando dei cappelli per le skin, animazioni per schernire gli avversari, biglietti da visita da mostrare agli altri giocatori (come in Call of Duty: Black Ops 4) e pose della vittoria da esibire al termine delle partite (simili, in questo caso, a quelle di Overwatch). Un concept per le pose della vittoria è stato già elaborato in passato da un fan, come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia. In aggiunta a queste, potrebbero fare il loro debutto anche delle skin personalizzate per il Bus della Battaglia.

Epic Games non ha ancora confermato l'arrivo di questi oggetti, pertanto vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze, almeno per il momento. La loro introduzione, in ogni caso, ci sembra un'evenienza più che probabile. Cosa ne pensate? A quale di quegli oggetti dovrebbe essere data priorità, secondo voi? Il negozio di gioco, intanto, si è aggiornato questa mattina dando il benvenuto alla nuova emote Gran Fanfara e alle skin Oblio e Coniglio Incursore, tra le altre. Il giocatore professionista Shroud, invece, si è inserito nell'animosa discussione riguardante l'aggiornamento 8.20, affermando che secondo lui Epic non ascolta i pro-gramer.