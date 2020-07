Fortnite: Captain America pronto a debuttare per la festa del 4 luglio?

Come noto la festa del 4 luglio riveste una enorme importanza nella cultura americana, al pari del Giorno del Ringraziamento. E qual è il supereroe Marvel patriottico per eccellenza? Esatto, Captain America, che a quanto pare è pronto a debuttare in Fortnite.

A rivelarlo è il leaker HYPEX che dopo aver scovato lo scudo di Captain America nel codice sorgente del nuovo aggiornamento conferma anche l'arrivo della skin completa di Cap, disponibile proprio dal 4 luglio e sicuramente per un periodo di tempo limitato, per festeggiare con stile la Festa dell'Indipendenza americana.

Al momento tutto tace da parte di Epic Games, con la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ha fatto il suo debutto Aquaman (supereroe DC Comica) mentre nella Stagione 2 abbiamo visto Deadpool e gli X-Force, un personaggio Marvel si appresta però a quanto pare a fare il suo ritorno anche nella Season 3.

Non è chiaro al momento quando Epic pubblicherà la skin di Captain America, HYPEX afferma il 4 luglio ma è probabile che l'outfit possa essere lanciato giovedì 2 o venerdì 3 luglio proprio in preparazione al grande evento.