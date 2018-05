Fortnite: il carrello della spesa arriverà presto?

La sezione notizia di Fortnite si è aggiornata nelle scorse ore segnalando arrivo di un nuovo oggetto, ovvero il carrello della spesa, che potrà essere utilizzato come un vero e proprio mezzo di trasporto in modalità Battle Royale.

"Rotolati da solo con un amico utilizzando il carrello della spesa", così recita la descrizione del veicolo, che al momento non è ancora disponibile ma il cui arrivo sembra imminente. Il carrello della spesa potrebbe fare la sua comparsa in Fortnite Battle Royale già questa settimana in contemporanea con l'aggiornamento 4.3 oppure al più tardi durante la prima settimana di giugno.

Restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni a riguardo e ricordiamo che Epic Games ha annunciato una prossima distribuzione di codici per Fortnite Salva il Mondo, i codici permetteranno di accedere a questa modalità (riservata a coloro che hanno acquistato il gioco completo) gratuitamente, vi consigliamo quindi di restare sintonizzati sulle nostre pagine per essere aggiornati non appena le chiave verranno distribuite.

Avete già dato una prima occhiata alle nuove Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 4?