Fortnite e il caso Jarvis: quasi dieci milioni di visualizzazioni per il video di scuse

Ha recentemente attirato l'attenzione di parte della community videoludica il "caso Jarvis", che ha visto protagonista un pro player attivo su Fortnite: Battaglia Reale.

Quest'ultimo, Jarvis Kaye del FaZe Clan, è stato infatti oggetto di un provvedimento disciplinare da parte di Epic Games, che ha deciso di sospendere a vita il giocatore dal proprio celebre battle royale, accusato di aver fatto ricorso ad Aimbot. L'argomento ha conquistato l'attenzione del pubblico in seguito alla pubblicazione da parte dello stesso utente di un video sul proprio canale YouTube. Tramite il filmato, Jarvis ha comunicato la notizia ed offerto pubblicamente le proprie scuse. Ad una settimana di di distanza dal caricamento del video sul portale, questo conta, al momento, 9.972.486 visualizzazioni. Una cifra che testimonia come il caso abbia coinvolto un ampia platea di pubblico, in grado di generare poco meno di dieci milioni di visualizzazioni.



Diverse sono in effetti le personalità del panorama esport che sono intervenute, offrendo la propria opinione sulla materia. Tra questi anche Ninja, streamer e player ampiamente noto all'interno della community di Fortnite: Battaglia Reale. Sull'argomento del ban dal battle royale si è inoltre pubblicamente pronunciata la stessa Epic Games: la software house ha infatti inviato una nota di risposta al quotidiano britannico The Independent.