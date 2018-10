Fortnite: Cattura la bandiera e altre modalità scovate con il data mine della patch 6.01

Oltre a mostrare in anticipo le nuove skin di Halloween, il data mine della patch 6.01 di Fortnite Battaglia Reale ha scovato le prossime modalità a tempo limitato in arrivo. Tra queste troviamo Domina la Discoteca e Cattura la Bandiera.

Come già emerso negli ultimi giorni, in Domina la Discoteca dovremo prima combattere per ottenere il controllo delle piste da ballo sparse per la mappa, e successivamente guadagnare punti ballando con le emote, provando a fare meglio degli avversari.

La nuova modalità ispirata a Cattura la Bandiera, invece, vedrà scontrarsi due squadre da 50 giocatori, presumibilmente con l'obiettivo di controllare la mappa e rubare la bandiera degli avversari. Infine troviamo un'altra modalità chiamata "Creative", forse una variante di Parco Giochi pensata per offrire ulteriori possibilità creative ai giocatori.

Per saperne di più sulle nuove modalità a tempo di Fortnite Battaglia Reale, dunque, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games nei prossimi giorni. Nel frattempo, segnaliamo che da domani saranno disponibili le nuove Sfide della Settimana 2 (relative alla Stagione 6).

Ricordiamo che la patch 6.01 di Fortnite ha introdotto la Trappola Congelante e nuove opzioni di personalizzazione per Parco Giochi (con la possibilità di modificare la salute iniziale, la gravità e molto altro ancora).