Fortnite Cattus vs Doggus: dataminer svela tutti i dettagli sull'evento speciale?

Per consentire alla community legata al battle royale, molti noti dataminer hanno annunciato l'impegno a non rivelare in anticipo possibili informazioni sull'attesa lotta tra il Robot di Impianto a Pressione e la misteriosa creatura che da tempo sembra aggirarsi furtiva nel mondo di gioco. Sembra tuttavia che non tutti abbiano deciso di aderire a questa iniziativa: hanno infatti da poco iniziato a diffondersi in rete alcune prime anticipazioni legate all'evento. Ovviamente, se volete vivere l'evento in diretta senza correre il rischio di incorrere in possibili spoiler , vi sconsigliamo di procedere con la lettura di questa news! A diffondere le informazioni è il dataminer attivo su Twitter con il nickname di Kwenex , il quale ha pubblicato numerosi cinguettii dedicati all'evento, che potete trovare in calce a questa news. Al loro interno vengono mostrate alcune immagini della misteriosa Creatura "Cattus" e si riporta di come il Castello che si trova sulla schiena del mostro sia destinato ad andare in frantumi. Secondo il dataminer, inoltre, ad aggiudicarsi la vittoria sarà Doggus, che durante lo scontro potrà brandire una colossale, tramite la quale sconfiggerà la Creatura. L'evento dovrebbe inoltre includere la trasmissione di una sequenza cinematica. Come di consueto, vi ricordiamo che i leak non sono informazioni ufficiali e potrebbero dunque rivelarsi imprecisi o totalmente errati: per scoprire definitivamente cosa accadrà durante questo nuovo evento di Fortnite: Battaglia Reale non vi resta che attendere il suo ormai imminente inizio!

L'evento conosciuto nella community col nome di Cattus vs Doggus è ormai imminente, come ci ha ricordato Epic Games annunciando alcune modifiche all'interno di Fortnite .

The nexus has been altered / broken. #Fortnite pic.twitter.com/0K1Toekxzi — Kwenex | News & Leaks (@kwenexr) July 20, 2019

The nexus/BigPortal will send out a "shockwave"

The castle will fall apart into little chunks off of cattus's back. #Fortnite — Kwenex | News & Leaks (@kwenexr) July 20, 2019

The essence that will come out of the broken nexus. #Fortnite pic.twitter.com/7jUDxKH10m — Kwenex | News & Leaks (@kwenexr) July 20, 2019

Cattus is confirmed to lose! #Fortnite — Kwenex | News & Leaks (@kwenexr) July 20, 2019

Here are the bones of Cattus after the event ends. #Fortnite pic.twitter.com/B3vUILIUpo — Kwenex | News & Leaks (@kwenexr) July 20, 2019

Cattus will get killed by the sword. #Fortnite pic.twitter.com/sKeYbRxnyr — Kwenex | News & Leaks (@kwenexr) July 20, 2019