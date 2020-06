Fortnite e la causa per l'emote Running Man: chi ha vinto in tribunale?

Si è chiuso la causa intentata da due giocatori di basket dell'Università del Maryland (Jared Nickens e Jaylen Brantley) nei confronti di Epic Games: il duo aveva accusato la compagnia di aver copiato il balletto Running Man per farne una emote di Fortnite senza ovviamente riconoscerne la paternità ai due sportivi.

Nel 2016 Jared Nickens e Jaylen Brantley giocavano come detto all'Università del Maryland e in questa occasione hanno reso popolare il balletto Running Man, riproposto con successo anche in vari programmi TV e talk show americani. Due anni dopo Epic Games riprende i passi di danza per creare una emote di Fortnite, la quale ha fatto il suo debutto durante la Stagione 6 del Battle Royale.

Subito Jared e Jaylen hanno quindi trascinato Epic in tribunale, oggi un giudice ha però dato ragione al publisher americano, affermando come opere di questo tipo non siano tutelate dalla legge e respingendo la richiesta di risarcimento pari a cinque milioni di dollari.

In passato, rispondendo alle accuse del rapper 2Milly, Epic Games si è difesa affermando di non aver mai copiato alcun balletto e sottolineando come pose e passi di danza non siano protetti dalla legge e quindi non esiste violazione di copyright a riguardo.