Fortnite: cavalca Foschi Fumaioli, Zipline e usa Passaggio Segreto in una partita

Una delle sfide Dispetto di Miascolo della settimana 6 di Fortnite richiede di cavalcare i Foschi Fumaioli, una zipline e un passaggio segreto nell'arco di una singola partita. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine nel modo più semplice possibile.

Una sfida che richiede di completare i seguenti passaggi nell'arco di una sola partita: farsi lanciare in aria dai reattori dei Foschi Fumaioli, attraversare una zipline e infine entrare all'interno di un passaggio segreto. Per fortuna esiste un percorso che consente di portare a termine questi step in modo semplice. Vediamo come.

Come cavalcare Foschi Fumaioli, Zipline e usare un Passaggio Segreto in Fortnite

La prima cosa da fare è atterrare a Foschi Fumaioli, sulla cima di uno dei due reattori, per poi tuffarsi al suo interno e farsi proiettare in aria. Dopodiché, usate il deltaplano per dirigervi verso la zipline collegata con i tralicci, attraversatela andando sempre dritto e lasciatevi cadere dove c'è il fiume con il ponte. Giunti sul luogo, entrate all'interno del cassonetto: si tratta proprio di un passaggio segreto.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come portare a termine questi passaggi e completare la sfida, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima.

Parlando invece delle altre sfide Dispetto di Miascolo della settimana 6 di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare le sfide infliggi danni a bordo di un Choppa e distruggi le Cucce per Cani.