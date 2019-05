Fortnite: il Cavaliere Nero è tornato con qualche chilo di troppo

Quella del Cavaliere Nero, conosciuto anche come Black Knight, è una delle skin più rare di Fortnite Battaglia Reale e possono vantarsi di possederla solo i giocatori della seconda stagione.

Se questo particolare costume non è presente nel vostro armadietto potrete però consolarvi utilizzando una versione alternativa e molto particolare appena arrivata in Fortnite Salva il Mondo. Epic Games ha infatti aggiunto qualche chilo al vecchio cavaliere e l'ha trasformato in un Costruttore Mitico che può essere acquistato nel negozio evento del gioco al prezzo di 3.200 lingotti d'oro. Questo nuovo personaggio è molto utile per i giocatori che amano costruire e, soprattutto, distruggere gli oggetti sparsi per la mappa. Una delle sue abilità consiste infatti nella possibilità di richiamare un devastante martello in grado di eliminare gli abietti e radere al suolo elementi dello sfondo. Se siete a corto di lingotti potete completare missioni giornaliere, allerte o quest dell'evento per metterne da parte una discreta quantità.

Vi ricordiamo che nelle ultime ore il gioco ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha accompagnato il lancio della Stagione 9. Avete già dato un'occhiata a tutti i deltaplani, le skin, i dorsi decorativi e i picconi in arrivo sul negozio oggetti di Fortnite?