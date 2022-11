Fortnite celebra il Black Friday con un piccone gratis: come sbloccare Duelist's Grace

Anche Epic Games ha deciso di festeggiare il Black Friday sul suo client per PC, dal momento che nelle prossime ore sarà possibile riscattare in maniera completamente gratuita un piccone di Fortnite Battaglia Reale.

Il dono in questione prende il nome di Duelist's Grace (Grazia del Duellante) e non è altro che un'elegante sciabola che i sopravvissuti del battle royale free to play possono utilizzare sul campo come strumento da raccolta. Stando a quanto dichiarato dai dataminer, l'oggetto arriverà domani, martedì 22 novembre 2022, in esclusiva sull'Epic Games Store: questo significa che, come già accaduto in passato con alcuni bundle contenenti skin, potrà essere riscattato solo da coloro i quali effettueranno l'accesso al gioco da PC o servizi di gaming in streaming come Nvidia GeForce Now. Una volta effettuato l'accesso al profilo, troverete l'oggetto tra i contenuti in regalo sullo store digitale e potrete aggiungerlo alla vostra raccolta.

Come tutti i contenuti esclusivi della versione PC di Fortnite Battaglia Reale, anche Duelist's Grace potrà essere utilizzato anche su PlayStation, Xbox, Switch, iPhone e Android grazie al cross-save: basterà utilizzare un account sul quale è abilitata questa funzionalità, sbloccare l'oggetto su PC e poi tornare a giocare sulle altre piattaforme per ritrovarlo all'interno dell'armadietto.

Al momento non è chiaro quale sia la durata esatta di questa promozione, quindi vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile per evitare di lasciarvi sfuggire l'oggetto gratis. Va inoltre precisato che non è chiaro se questo piccone verrà venduto in futuro nel negozio oggetti oppure se resterà un'esclusiva dell'iniziativa legata al Black Friday.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che un leak ha svelato alcuni dettagli sull'evento Frattura che darà il via a Fortnite Capitolo 4.