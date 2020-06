Fortnite celebra l'estate con Summer Splash: MAT Classiche e nuove skin!

Epic Games ha salutato l'arrivo dell'estate dando il via ad un nuovo evento in Fortnite Battaglia Reale, opportunamente chiamata Summer Splash 2020. L'atmosfera, dopotutto, è quella giusta, dal momento che con la Stagione 3 l'isola si è trasformata in una località vacanziera!

Da oggi fino al termine della Stagione 3 di Fortnite, attualmente fissato per la fine di agosto, potrete divertirvi con una rotazione di MAT classiche rinfrescate con nuove funzionalità, tra cui Nebbia di guerra (già nota come Silenziatori infidi), Incontri ravvicinati, Fuori magazzino, Prendi! e altre. Con un prossimo aggiornamento debutteranno anche Modalità a Tempo inedite, come nuove interpretazioni di Operazione: Knock-Out, Pescali tutti in Reale e un gioco di potenziamenti a eliminazione.

Nel negozio degli oggetti arriveranno costumi nuovi e classici, ovviamente ispirati all'estate. Potrete dominare il green nei panni dell'esperto golfista Pattugliatore del par, rivelare lo squalo che c'è in voi con Fauci tenerone e Fauci comodone, risplendere come una costellazione grazie a Eruzione astrale, e tanto altro. Torneranno in vendita anche Deriva estiva e Bombarola da spiaggia. Alcune di queste nuove skin sono già state scoperte da data miner. Ne approfittiamo per segnalarvi che sono state scovate pure le sfide della Settimana 3!