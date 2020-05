Fortnite: celebra la pace tra Orsacchiotti e Gnomi, guida alla sfida segreta

L'aggiornamento 12.60 di Fortnite ha introdotto una nuova sfida segreta che richiede di celebrare la pace tra gli orsacchiotti e gli gnomi. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, in modo da guadagnare 15.000 punti esperienza.

Vi ricordate della sfida segreta di Fortnite che richiedeva di disarmare le armate degli orsacchiotti e degli gnomi?

A quanto pare le due fazioni hanno deciso di concedersi una tregua, fermando le ostilità! La nuova sfida segreta introdotta con la patch 12.60, infatti, richiede di celebrare la pace tra gli orsacchiotti e gli gnomi. Cosa bisogna fare per completarla? Vediamolo insieme.

Come celebrare la pace tra gli Orsacchiotti e gli Gnomi in Fortnite

Per celebrare la pace tra le due fazioni dovete recarvi a est di Foresta Frignante, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti sul luogo noterete la presenza di una tavolata, con gli orsacchiotti e gli gnomi pronti a brindare alla tregua!

Per portare a termine la sfida, a questo punto, non vi resta che avvicinarvi al tavolo e danzare con una delle emote a vostra disposizione. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire più facilmente come fare, vi basta dare un'occhiata al filmato proposto in apertura.