Fortnite celebra lo sbarco sulla Luna con la skin da astronauta

Quest'oggi si celebra il cinquantesimo anniversario dell'allunaggio, e i ragazzi di Epic Games non si sono fatti sfuggire l'opportunità di unirsi ai festeggiamenti. La selezione degli oggetti del negozio di Fortnite si è infatti ampliata con il costume da astronauta denominato Avanguardia Oscura!

Si tratta di una skin di livello leggendario venduta a ben 2.000 V-Buck. Compreso nel prezzo c'è anche il dorso decoravo Vuoto Oscuro. Se volete fare le cose per bene, allora sappiate che potete anche acquistare due deltaplani a forma di navicella spaziale: Modulo d'atterraggio spaziale (epico, 1.200 V-Buck) e Shuttle orbitale (epico, 1.200 V-Buck). Prosegue, intanto, la vendita del costume Leader Squadra Mecha introdotto nella giornata di ieri e delle skin della Brigata Stendardo. A seguire trovate una rapida panoramica della selezione giornaliera.

Emote Mecha Fan e Squadra Mostro (non comuni, 100 V-Buck l'una)

Emote Billy Rimbalzello (rara, 500 V-Buck)

Costume Scorpion (non comune, 800 V-Buck)

Costume Castore (epico, 1.500 V-Buck)

Copertura Squadra Mecha (rara, animata, 500 V-Buck)

Icone stendardo Squadra Mecha e Squadra Mostro (non comuni, gratuite)

Come potete vedere, tra gli oggetti giornalieri ci sono le emote e gli stendardi utilizzabili per far il tifo durante l'epico scontro tra il mostro e il robot che si svolgerà questa sera alle 20:00! Chi vincerà secondo voi?