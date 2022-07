Fortnite celebra WWE SummerSlam: John Cena arriva nel battle royale

In concomitanza con la nuova edizione di WWE SummerSlam in programma il prossimo 30 luglio, Fortnite si prepara ad accogliere un nuovo ospite speciale che attirerà indubbiamente l'attenzione degli appassionati di wrestling. E si tratta di un'autentica leggenda della disciplina.

A partire dal 29 luglio 2022 alle ore 02:00 italiane, John Cena sbarcherà all'interno del celebre battle royale di Epic Games, pronto a scatenare la sua furia in battaglia a suon di pugni, prese e Attitude Adjustment. Il sedici volte campione mondiale della World Wrestling Entertainment, oggi attore a tempo pieno, arriverà nell'Item Shop di Fortnite con due diverse skin: una relativa alla sua tipica entrata sul ring e dunque con maglietta e cappellino, l'altra con la sua tenuta da combattimento.

Non mancheranno ovviamente nuovi accessori ed emote a tema, con la presenza della celebre catchphrase "You Can't See Me" che da sempre accompagna il wrestler. In aggiunta ad accompagnare il personaggio ci sarà anche il WWE Championship Title Back Bling e il Five Digit Slapper Pickaxe. Ricordiamo inoltre che grazie all'iniziativa Epic SummerSlam indetta da Epic Games, molti altri elementi ispirati ai lottatori WWE arriveranno anche in Rocket League e Fall Guys a partire dal 28 luglio.

Per un nuovo, gradito crossover, ce ne è un altro che invece non si concretizzerà: Fortnite non accoglierà i personaggi di The Last of Us, contrariamente alle voci di corridoio che davano per certa la nuova collaborazione.