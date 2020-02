Fortnite Celebration Cup è il nuovo torneo esclusivo per PS4 con una skin unica in palio

Nasce da una nuova collaborazione tra Sony PlayStation ed Epic Games il Fortnite Celebration Cup, un nuovo evento competitivo dedicato ai giocatori PS4 di tutto il mondo che vogliono emergere.

Il funzionamento del torneo è estremamente simile al Summer Smash di Fortnite di cui vi abbiamo parlato solo qualche giorno fa e, esattamente come visto per l'altro evento, verranno messi in palio dei premi esclusivi che solo i giocatori più bravi riusciranno ad accaparrarsi.

Ecco di seguito tutti i dettagli su come accaparrarsi i premi:

Il migliore 10% riceverà la skin Tango

Il migliore 25% riceverà il piccone Wild Accent

Il migliore 50% riceverà lo spray Take Cover

L'evento partirà il prossimo sabato 15 febbraio 2020 e si concluderà il giorno successivo e, come scritto sopra, sarà dedicato esclusivamente a chi gioca su PlayStation 4. Per scoprire tutti i dettagli sugli orari, invece, gli sviluppatori consigliano di tenere d'occhio la scheda eventi nel menu principale del gioco. Come per il Summer Smash, i requisiti minimi per poter partecipare alla competizione sono un account di livello 15 (potete raggiungere tale livello prima che inizi l'evento) e l'autenticazione a due fattori abilitata.