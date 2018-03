Fortnite: il celebre streamer Ninja guadagna ben 500 mila dollari al mese

è un noto streamer diche recentemente ha settato un nuovo record . Durante una trasmissione dedicata al gioco direalizzata in compagnia del noto rapper, è infatti stato raggiunto un picco di ben 550 mila spettatori connessi.

Il ventiseienne ha nuovamente fatto parlare di sé dichiarando a Forbes il quantitativo di denaro che riesce a guadagnare mensilmente. Tenetevi forte: ben 500 mila dollari! Tutto merito della pubblicità su YouTube e degli abbonamenti effettuati dai suoi innumerevoli fan al canale Twitch. Gli utenti possono infatti supportare i loro streamer preferiti pagando una quota mensile, oppure sfruttando i vantaggi del loro abbonamento Twitch Prime (a sua volta compreso all'interno di Amazon Prime). In quest'ultimo caso non sono gli utenti a pagare lo streamer in maniera diretta, ci pensa Twitch.

Successivamente, è stato intervistato anche dalla CNBC, come potete vedere nel filmato allegato in calce. Ninja ha parlato della sua passione per Fortnite, del giro d'affari che è stato capace di creare e di ciò che sta realizzando con i soldi guadagnati. Si tratta di un quantitativo di denaro pazzesco, che dà un'idea dell'incredibile espansione a cui è andato incontro non solo il mercato dei videogiochi, ma anche quello dello streaming.

Cosa ne pensate al riguardo? Anche voi seguite Ninja su Twitch? Vi ricordiamo che Fortnite può essere scaricato su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità Battaglia Reale è accessibile in via del tutto gratuita. Lo sapete che da pochi giorni è disponibile Fortnite Mobile su dispositivi iOS?