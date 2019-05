Fortnite Celebrity Pro Am 2019: presenti DrLupo, Valkyrae e Dillon Francis

Epic Games ha annunciato i nomi che prenderanno parte al Celebrity Pro Am 2019 di Fortnite, che evento che si terrà questa estate durante il Summer Block Party in programma a giugno.

Fortnite Celebrity Pro Am 2019 è un torneo riservato solamente ai migliori giocatori del mondo, nato con l'obiettivo di dare visibilità ai migliori pro player internazionali. La prima edizione si è svolta lo scorso anno all'E3 di Los Angeles ed ha visto trionfare Ninja e Marshmello, i quali hanno guadagnato un gruzzoletto di ben tre milioni di dollari, interamente devoluto in beneficenza.

L'edizione 2019 sarà caratterizzata dalla presenza di Cloakzy e Dillon Francis, DrLupo e Jordan Fisher, Pokimane e Martin Doherty e Valkyrae e Justin Jones. Questa la descrizione ufficiale del Summer Block Party di Fortnite in programma a Inglewood il 15 e 16 giugno: "Incontra più di 20 dei tuoi personaggi di Fortnite preferiti, tra cui Bananita, Pescesecco e Bombarolo lucente. Plana sulle zipline dell'isola, visita la nave pirata o gioca per un round del mini golf di Fortnite. Fai il pieno da Durrr Burger, Pizza Pete, Gelateria Alla spina e altri ristoranti del gioco che prenderanno vita. Potrai persino completare un Pass battaglia reale per guadagnare oggettistica da collezione".