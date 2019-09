Fortnite Centro!: colpisci bersaglio poligono di tiro facile e difficile

Dopo avervi spiegato dove atterrare su diversi Semprecentro, in questa mini-guida alle missioni Centro! di Fortnite vi mostriamo dove e come completare la missione che richiede di colpire i bersagli del poligono di tiro a livello facile e difficile.

Di seguito vi spieghiamo dove trovare i poligoni di tiro, e come attivarli per portare a termine le due relative missioni standard e prestigio.

Dove trovare i poligoni di tiro

Prima di tutto dovrete trovare un poligono di tiro. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10) sono presenti tre poligoni di tiro: ne trovate uno a nord di Spiagge Snob, uno a Picco Polare e uno a sud di Lande Letali.

Come colpire i poligoni di tiro a livello facile e difficile

Una volta che avrete raggiunto un poligono di tiro, non vi resta che attivarlo salendo sulla relativa piattaforma. A questo punto spunteranno due bersagli da colpire: quello più vicino rappresenta il livello facile, e quello lontano il livello difficile. Per completare la missione standard dovrete colpire il bersaglio facile, mentre per portare a termine la relativa missione prestigio dovrete colpire il bersaglio difficile, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

