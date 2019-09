Fortnite Centro!: completa il corso di skydiving sopra Magazzino Muffito

Dopo avervi mostrato come portare a termine la missione completa il corso di skydiving sopra Lande Letali, in questa mini-guida alle missioni Centro! di Fortnite vi spieghiamo come completare la corrispondente missione prestigio che richiede di fare skydiving sopra Magazzino Muffito.

Anche in questo caso si tratta di una missione semplice, dove basterà un minimo di coordinazione e senso dell'orientamento durante l'atterraggio. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Come completare lo skydiving sopra Magazzino Muffito dopo aver saltato dal Bus della Battaglia

Tutto quello che dovete fare è avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale, saltare dal Bus della Battaglia nei pressi di Magazzino Mufito e seguire il percorso in aria che si trova sopra la location, attraversando gli anelli luminosi. Per capire dove si trovano questi anelli e qual è il momento giusto per saltare dal bus, vi invitiamo a guardare il video riportato in cima. Durante l'atterraggio, tra un anello e l'altro, vi suggeriamo di aprire il vostro aliante in modo da rallentare la discesa e rendere le cose ancora più semplici.

