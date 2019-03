Fortnite: il CEO del Liverpool crede nei videogiochi per conquistare nuovi tifosi

Il CEO del Liverpool, Peter Moore, ha dichiarato che la rivalità per attrarre nuovi fan non proviene più solo dalle altre squadre, ma anche dai videogiochi come Fortnite.

Moore ha dichiarato in un'intervista a Reuters che tecnologia e social media hanno costretto i club a cercare inedite strade per conquistare nuovi sostenitori. “La prossima generazione di tifosi giocherà a Fortnite, o ad Apex Legends e probabilmente non uscirà dalla loro camera da letto. Questa è la sfida che dobbiamo affrontare”, ha dichiarato Moore. “L'unico modo per affrontare questa sfida è andare noi a cercarli, parlare la loro lingua”.

Moore, per chi non lo conoscesse, ha trascorso 10 anni come capo della divisione EA Sports ed è stato vicepresidente del settore dell'intrattenimento di Microsoft. Nei suoi due anni ad Anfield, ha rinnovato la strategia di comunicazione per i tifosi del Liverpool, utilizzando tecnologia e dati per capire meglio i fan e personalizzare il modo in cui il club interagisce con loro.

"La possibilità di portare la mia esperienza...mi ha permesso di affrontare le esigenze e le sfide che gli sport tradizionali devono affrontare per abbracciare questa nuova generazione". "Mio padre mi portò ad Anfield nel 1959. Avevo quattro anni", ha detto Moore. "Ma mio figlio potrebbe essere l'ultima generazione della famiglia Moore che è diventata tifosa del Liverpool grazie a un'interazione tra padre e figlio”.

Alcune novità, per lo stadio del Liverpool, sono in arrivo: verranno installate telecamere a 360 gradi per offrire una visione della partita che i fan più giovani sono abituati a vedere nei videogiochi come FIFA. Moore ha dichiarato che il club stava anche lavorando con IBM su una strategia multipiattaforma e una nuova app per tenere impegnati i fan ventiquattro ore al giorno per sette giorni la settimana.

"Spetta a me, in qualità di CEO di un club di calcio di caratura mondiale, pensare a nuovi modi con cui continuare a coinvolgere gli spettatori, altrimenti andremo a perderli generazione dopo generazione".