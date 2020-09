Fortnite: il CEO di Epic è un giocatore accanito con oltre 1.600 partite all'attivo

Mentre prosegue la battaglia tra Apple ed Epic Games, Tim Sweeney (CEO di Epic) svela in una intervista quello che sembra essere il suo gioco preferito da qualche tempo a questa parte... parliamo naturalmente di Fortnite!

Sweeney ha infatti dichiarato di aver giocato circa 1.600 partite a Fortnite: "nessuno conosce il mio nickname, entro sempre in partite con giocatori scelti casualmente e dunque non hanno idea di chi sia effettivamente." Una strategia che ha permesso allo stesso Tim di capire meglio le criticità di Fortnite e di essere sempre al corrente del punto di vista della community, giocando con altre persone infatti è possibile capire quali sono i punti di forza del gioco e al tempo stesso gli aspetti da migliorare.

Da metà agosto il Battle Royale più famoso del mondo è al centro di una battaglia con Apple, il Fortnite è stato bannato da App Store per almeno 12 mesi, la casa di Cupertino non vuole riammettere l'applicazione sul suo store fino a quando Epic non rimuoverà l'opzione per i pagamenti diretti in-game, quest'ultima introdotta per aggirare la percentuale (30%) destinata ad Apple per ogni singolo acquisto effettuato sul suo store.