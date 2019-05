Fortnite: Cerca il cartello della mappa del tesoro a Crocevia del Ciarpame

A partire da oggi pomeriggio sono disponibili le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida a fasi che richiede di trovare il cartello della mappa del tesoro a Crocevia del Ciarpame.

Poco sotto elenchiamo le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Lanciati attraverso cerchi di fuoco con un cannone

Fase 1 di 3: raccogli 500 unità di legno in una singola partita

Elimina gli avversari a Pinnacoli Pendenti o presso Il Quartiere

Pass Battaglia

Infliggi danni con un fucile da fanteria o un fucile d'assalto pesante

Fase 1 di 2: Cerca il cartello della mappa del tesoro a Crocevia del Ciarpame

Infliggi 100 danni entro 10 secondi dopo essere atterrato da un condotto vulcanico

Elimina avversari da una distanza inferiore ai 5 metri

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete completare due step. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Fase 1: Cerca il cartello della mappa del tesoro a Crocevia del Ciarpame

Per la prima fase di questa sfida, i giocatori dovranno dirigersi a Crocevia del Ciarpame per trovare il cartello della mappa del tesoro. La posizione esatta (contrassegnata dal cerchio in alto a sinistra sulla mappa proposta a fondo pagina) è proprio accanto all'area del campo da basket, tra alcune macchine schiacciate e altre cianfrusaglie compattate.

Fase 2: Trova la X sulla mappa del tesoro

Una volta trovata la mappa del tesoro, non rimane che trovare la posizione contrassegnata su di essa per completare la sfida. I giocatori dovranno spingersi a nord di Lande Letali, nel punto contrassegnato dalla stella rossa che trovate sulla mappa a fondo pagina.

Se volete aiutarvi con un riferimento visivo per individuare più facilmente il tesoro, potete guardare il video riportato in cima. Ricordiamo che nella giornata di oggi è stato pubblicato l'aggiornamento 8.51 di Fortnite, update che ha apportato diverse novità tra cui la Bomba Ombra e il fucile d'assalto Duetto.