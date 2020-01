Fortnite: cerca lo Gnomo tra segherie di Truciolandia, capanno e albero dei secchi

I giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle nuove missioni Rippley vs Slime. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la missione che richiede di cercare lo gnomo nascosto tra le segherie di Truciolandia, capanno di legno e albero dei secchi.

Per completare la missione dovete trovare lo gnomo nascosto tra queste location. Ma dove si trova esattamente questo punto all'interno della mappa? Ve lo spieghiamo di seguito.

Dove trovare lo gnomo delle missioni Rippley vs Slime di Fortnite

Lo gnomo in questione si trova tra le segherie di Truciolandia, un capanno di legno e un albero dei secchi. Facendo la triangolazione di questi tre luoghi, abbiamo appreso che lo gnomo delle missioni Rippley vs Slime si trova a nord-ovest di Pantano Palpitante, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione dello gnomo nascosto tra le segherie di Truciolandia, un capanno di legno e un albero dei secchi, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in apertura.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le missioni Palla 8 vs Palla Buca di Fortnite, e che a tal proposito sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la missione Danza ad Affitto Arcobaleno, all'autobus della spiaggia e al lago delle canoe.