Fortnite: cerca Lama d'Oro di Mida tra discarica, distributore di benzina e campeggio

Dopo avervi spiegato come collezionare le monete XP, in questa mini-guida alle sfide di Mida della settimana 9 di Fortnite vi spieghiamo come completare quella che richiede di trovare il Lama d'oro di Mida posizionato tra la discarica, il distributore di benzina e il campeggio per furgoni.

Si tratta di una sfida abbastanza semplice, la cui unica difficoltà consiste nel capire dove si trova questa location situata tra la discarica, il distributore di benzina e il campeggio per camper. Per aiutarvi a portarla facilmente a termine, di seguito vi mostriamo la posizione del Lama d'oro di Mida.

Dove trovare il Lama d'Oro di Mida in Fortnite

Il Lama d'oro di Mida si trova all'interno di un magazzino situato a est di Fattoria Frenetica, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta entrati all'interno di questo magazzino, non dovete far altro che avvicinarvi al Lama d'oro appeso al muro e interagire con esso per raccoglierlo.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione del Lama d'oro di Mida, non vi resta che dare uno sguardo al video riportato in cima. Parlando invece delle altre sfide disponibili, siete riusciti a completare la missione segreta che richiede di salvare gli orsi Teddy?