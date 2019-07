Fortnite: Cerca la paperella di gomma nella schermata di caricamento Tuffo d'estate

È ora disponibile la tredicesima sfida dei 14 Giorni d'Estate di Fortnite. Questa richiede di trovare la piccola paperella di gomma nel punto nascosto della schermata di caricamento di Tuffo d'estate: vi mostriamo la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Durante l'evento verranno proposte 14 sfide esclusive, accompagnate da ricompense specifiche. La ricompensa per la missione di oggi sarà la musica Scintille. Portando a termine tutte le sfide (ricordiamo che ne arriverà una nuova ogni 24 ore) si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Cerca la piccola paperella di gomma nel punto nascosto della schermata di caricamento di Tuffo d'estate (0/1)

Dopo aver analizzato la schermata di caricamento di Tuffo d'estate, abbiamo appreso che la paperella di gomma in questione si trova a sud di Palmeto Paradisiaco, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Una volta giunti sul luogo, la piccola paperella di gomma si trova all'interno di una vasca. Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è recarvi sul luogo, individuare la vasca e interagire con la piccola paperella di gomma, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Parlando delle altre sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la sfida Visita ombrellone da spiaggia e paperella di gomma gigante. Ricordiamo inoltre che vi abbiamo mostrato anche dove trovare la Stella segreta della Settimana 9.