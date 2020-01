Fortnite: dove cercare i Forzieri nei Luoghi Storici

Tra le missioni Rimedio vs Tossina ce n'è una che richiede di cercare 7 forzieri nei luoghi storici. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi le posizioni dei luoghi storici sulla mappa.

Al contrario dei luoghi indicati, i luoghi storici non sono contrassegnati sulla mappa con un nome, motivo per cui bisogna scoprirli semplicemente visitando l'isola di Fortnite Battaglia Reale. Per semplificarvi la vita, a fondo pagina abbiamo riportato una mappa con tutti i luoghi storici di Fortnite Capitolo 2.

Per completare la missione in questione, dunque, non vi resta che trovare e aprire 7 forzieri all'interno dei vari luoghi storici disseminati sulla mappa. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo riportato in cima.

Come completare velocemente la missione Cerca Forzieri nei Luoghi Storici

Se volete completare velocemente la sfida, vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre, dove potrete sfruttare i deltaplani per spostarvi rapidamente sulla mappa. Vi suggeriamo poi di atterrare al castello a ovest di Spiagge Sudate, iniziando ad aprire i forzieri in questo luogo storico, per poi continuare a cercare i forzieri negli altri luoghi storici presenti sulla costa.

A proposito delle altre missioni Rimedio vs Tossina di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare le sfide visita le fermate dei bus e raggiungi 100 punti salute e scudo.