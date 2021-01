Fortnite Champion Series 2021: Epic annuncia il torneo da 20 milioni di dollari

L'emergenza Coronavirus non ferma Epic Games e le competizioni di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, che si prepara ad accogliere un grande evento online con un montepremi incredibilmente alto. Parliamo della Competizione Campioni di Fortnite 2021, che mette a disposizione dei giocatori un montepremi di ben 20 milioni di dollari.

L'evento sarà distribuito in una lunga serie di date tra febbraio e marzo 2021 e permetterà a qualsiasi giocatore del battle royale di partecipare, a prescindere dalla piattaforma utilizzata. Sebbene infatti siano in arrivo altre competizioni dedicate a specifiche piattaforme, la CCFN 2021 coinvolgerà tutti i dispositivi supportati dal gioco e sarà quindi multipiattaforma.

Ecco di seguito il calendario della CCFN di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5:

Qualificazione 1: dal 4 al 7 febbraio 2021

dal 4 al 7 febbraio 2021 Qualificazione 2: dal 11 al 14 febbraio 2021

dal 11 al 14 febbraio 2021 Qualificazione 3: dal 18 al 21 febbraio 2021

dal 18 al 21 febbraio 2021 Settimana di pausa: dal 25 al 28 febbraio 2021

dal 25 al 28 febbraio 2021 Semifinali: dal 5 al 7 marzo 2021

dal 5 al 7 marzo 2021 Round di recupero: 12 e 13 marzo 2021

12 e 13 marzo 2021 Finali: dal 12 al 14 marzo 2021

Queste sono invece le modifiche apportate di recente dal team di sviluppo al gioco competitivo per migliorarne il bilanciamento:

Aggiunta del fucile pesante a leva

Rimozione del Pesce di fenditura e delle Granate a onda d'urto ( entrambe in magazzino)

Rimozione di ascensori e Guardie OI

Vi ricordiamo che sul sito ufficiale del gioco potete leggere l'intero regolamento della competizione e tutti i dettagli su come partecipare ed ottenere i premi in palio. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata ai dettagli dell'update 15.21 di Fortnite Capitolo 2, il quale introduce Predator e presenta un teaser a tema Terminator.