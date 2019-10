Fortnite Champion Series: confermate le prime squadre partecipanti

I professionisti di Fortnite hanno iniziato ad annunciare le loro squadre per la prossima stagione della Fortnite Champion Series e molti volti noti torneranno a calcare il palcoscenico competitivo.

Come sappiamo, il formato non sarà più Trio, bensì le squadre saranno composte da quattro elementi e il montepremi in palio sarà come sempre molto ricco: ben 5 milioni di Dollari.

La regione europea di Fortnite arriva con alcuni dei migliori giocatori del mondo, specialmente nei match di squadra, con Aqua e Nyhrox che si sono guadagnati la vittoria durante il duo della Coppa del Mondo.

Ci sono anche Benjyfishy, ​​MrSavage, Mongraal e Airwaks. In effetti, Benjyfishy ha persino confermato che giocherà al fianco di Mongraal, Aqua e Stompy per questa Champion Series.

Per quanto riguarda, invece, il bracket nordamericano, i nomi sono i soliti noti: Kyle "Bugha" Giersdorf (attuale campione del mondo della modalità Solo), Turner "Tfue" Tenney, Dennis "Cloak" Lepore e Nate "NateHill" Hill.

Tfue e Cloak, dopo gli screzi che hanno portato al loro divorzio professionale, hanno unito nuovamente le forze. Forse è merito del magico potere del denaro? Alcuni leak avevano già paventato il ritorno della coppia qualche giorno fa.

Le date per la nuova stagione sono state rivelate da Epic Games: i fine settimana di qualificazione inizieranno il 1 novembre, con le finali della stagione in arrivo il 6 dicembre per concludersi due giorni dopo.