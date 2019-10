Fortnite Champion Series: inizia una nuova stagione, montepremi sempre di lusso

Fortnite è tornato sulla cresta dell'onda grazie all'evento The End, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori.

Dopo che il buco nero ha inghiottito tutto ciò che esisteva in precedenza, è ufficialmente iniziato il Capitolo 2 della storia del battle royale che si è arricchito di nuove meccaniche e diverse novità di rilievo.

Ovviamente, non poteva mancare anche l'annuncio di una stagione competitiva dedicata, per la gioia dei migliori giocatori al mondo. Secondo quanto ufficializzato da Epic Games, non solo ci sarà la nuova Stagione della Fortnite Champion Series, ma addirittura questa metterà in palio ben 5 milioni di Dollari in montepremi.

Epic, insomma, tiene fede al trend che l'ha vista elargire nella stagione scorsa circa 100 milioni di Dollari in tutto. Le qualificazioni della Champion Series inizieranno il 1 novembre e dureranno quattro settimane.

La finale di stagione, compresa la fase a gironi e la finale, si terrà dal 6 all'8 dicembre. Mentre la precedente Champion Series di Fortnite, terminata a fine settembre, era dedicata a squadre di tre giocatori, la competizione per il capitolo 2, Stagione 1, si svolgerà tra squadre di quattro giocatori, come vi avevamo anticipato.

Epic ha affermato che il formato della stagione è stato creato per fornire più punti di qualificazione ai singoli tornei settimanali. Inoltre, non saranno consentiti cambi tra una squadra e l'altra nel corso del torneo.

Epic Games ha fatto in modo che le competizioni non fossero in conflitto con Dreamhack Winter, il principale torneo di Fortnite previsto per il 29 novembre in Svezia. Ciò lascia ai giocatori la possibilità di competere in entrambi gli eventi.