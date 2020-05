Fortnite Champion Series Invitational: i campioni sono giovanissimi

Il Fortnite Champion Series Invitational ha incoronato alcuni campioni davvero giovani. JannisZ, pro player in forza ai Wave Esports ha vinto il titolo di campione del Fortnite Champion Series Invitational per la regione europea. Il ragazzo si porta anche a casa ben 120.000 Dollari. A far notizia è la sua età: solo quindici anni.

"XL Wolfiez", invece, è arrivato secondo con circa 95.000 Dollari e “Aqua” è giunto terzo assicurandosi 70.000 Dollari. Il Fortnite Champion Series Invitational presentava un montepremi di ben 2 milioni di Dollari.

In Europa l'evento ha registrato buoni numeri su Twitch e YouTube: circa 95.000 spettatori sono rimasti collegati per buona parte del torneo.

Anche negli Stati Uniti c'è stato un vincitore giovanissimo: un giocatore di 16 anni, “Furious”, si è portato a casa il primo posto.

Il campione della modalità Solo della Coppa del Mondo del 2019, Kyle "Bugha" Giersdorf, invece, ha avuto un weekend difficile, finendo quarantesimo e guadagnando appena 600 Dollari.