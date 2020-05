Fortnite Champion Series Invitational: vincitore colpevole di 'teaming', bannato

Ieri vi avevamo riportato la notizia dei giovanissimi vincitori delle regioni NA est ed EU relative al Fortnite Champion Series Invitational da 2 milioni di Dollari.

Oggi a fare notizia è il ban di un giocatore nipponico, fresco vincitore del bracket relativo alla regione asiatica.

Il giocatore giapponese, Sekosama, ha infatti effettivamente vinto il torneo ma, dopo pochissime ore dalla vittoria, si è visto comminare un ban di soli quattordici giorni, colpevole di aver commesso il cosiddetto "teaming".

Questa pratica (che consiste nel mettersi d'accordo con altri giocatori per evitare lo scontro o per avere altri mutui vantaggi), già ampiamente conosciuta per altre vicende, è ovviamente ritenuta contraria alle regole e assolutamente vietata da ogni torneo.

Strano che siano stati solo quattordici giorni; in casi analoghi i ban hanno superato anche i sessanta.

Ad ogni modo, sono effettivamente emerse alcune clip che hanno evidenziato il comportamento fraudolento di Sekosama e di un altro giocatore.

Da quanto è emerso nel corso delle scorse ore, i due stavano comunicando anche su Discord.

Sekosama, nonostante si sia sempre professato innocente, è comunque incorso nella sanzione di Epic, a cui sono seguite la cancellazione della vittoria e la rimozione del giocatore da ogni classifica.