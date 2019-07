Fortnite Championship Series: annunciata la nascita di un nuovo campionato

Durante le fasi finali della Coppa del Mondo di Fortnite di questo fine settimana e gli intensi colpi di scena che si sono susseguiti sul palco, Epic Games ha trovato il tempo di annunciare la nascita della Fortnite Champions Series (o FCS).

La Fortnite Champions Series sarà basata su un sistema a ladder online che terrà conto delle performance dei giocatori.

Il nuovo torneo, a quanto pare, "sarà solo un assaggio di ciò che verrà" riguardo alla futura scena competitiva del battle royale targato Epic Games.

L'FCS inizierà in concomitanza con la Stagione X, che inizierà domani, primo agosto. A maggio, Nate Nanzer, commissario della Overwatch League, ha lasciato Activision Blizzard per unirsi a Epic Games, dove ora sta supervisionando la parte esport di Fortnite. Epic Games, non dimentichiamolo, ha acquisito Psyonix e, quindi, anche la relativa infrastruttura esport dedicata a Rocket League.

Il fatto che il nuovo campionato di Fortnite sia chiamato “Championship Series” non sembra dunque essere un caso. Epic Games, come sappiamo, ha messo in conto di elargire circa 100 milioni durante il primo anno competitivo. Al momento i conti si fermano a circa 71 milioni.

Quindi, la Fortnite Champions Series (oltre a qualche altro evento non ancora annunciato) potrebbero mettere sul piatto i restanti.