Fortnite: le Championship Series cambiano volto e accolgono i quartetti

Dopo la conclusione del gran finale relativo alle Championship Series della Stagione X, Epic Games ha annunciato il prossimo passo delle competizioni relative a Fortnite. "Per tutti i trio là fuori, è meglio se vi trovate un quarto, perché il prossimo round della competizione sarà composto da squadre", ha rivelato il conduttore della finalissima.

Una serie di famosi streamer di Twitch come Turner "Tfue" Tenney, Dennis "Cloak" Lepore e Thomas "72hrs" Mulligan hanno gareggiato nelle prime settimane del torneo, anche se quel trio si è sciolto tra le polemiche a causa di un malinteso tra i tre che è costato a Tfue circa 140.000 Dollari.

Nella finale dei Trio, Zexrow, MackWood e Yung Calculator sono stati incoronati campioni per il Nord America mentre Tschiinken, Stompy e aqua hanno dominato nella finale europea. Alcuni giocatori di FNCS sapevano già dell'imminente cambio di rotta di Epic Games.

Il Campione del Mondo Kyle "Bugha" Giersdorf ha già annunciato la composizione del suo quartetto per la prossima stagione pochi minuti dopo l'annuncio.

Bugha ha confermato che avrebbe gareggiato al fianco di Williams "Zayt" Aubin, Rocco "Saf" Morales e il nuovo innesto Stretched, i quali hanno già giocato in streaming assieme al campionissimo della modalità Solo.

La reazione all'annuncio del cambio di format è stata accolta in modo molto diverso dai giocatori. Alcuni si sono detti preoccupati per il caos che potrebbero portare le squadre formate da quattro giocatori, così come lo stress del server che potrebbe verificarsi dai giocatori aggiuntivi.

Altri giocatori sono invece molto contenti del cambio format nella prossima stagione. Indipendentemente dal fatto che i fan siano o meno entusiasti del cambiamento, questo dovrebbe portare ad alcune nuove interessanti composizioni per i team nel prossimo futuro.