Fortnite: chi è il miglior giocatore di sempre? Rispondono i Top Player

Vi siete mai chiesti chi è il più grande giocatore di sempre di Fortnite? Se oltre a cimentarvi nella Battaglia Reale seguite anche la scena streaming e competitiva, allora probabilmente vi sarete già fatti un'idea al riguardo, e saprete benissimo che nonostante la loro popolarità, giocatori come Tfue e Ninja non vengono considerati in questi casi.

Nel tentativo di dare una risposta soddisfacente a questa domanda, Leven2K l'ha girata a più di sessanta tra i Top Player più importanti della scena competitiva di Fortnite. A spuntarla, con il 34% delle preferenze, è stato Mitr0, che ha battuto Aqua (26%), Zayt (22%), Benjy (8%), MrSavage (6%), Mongraal (3%) e Bugha (1%). Come avrete sicuramente notato, il vincitore della Coppa del Mondo di Fortnite del 2019 è stato relegato in ultima posizione.

Per dovere di completezza, Leven2k ha poi aperto il sondaggio a tutti i giocatori, chiedendo loro di scegliere uno tra i primi quattro classificati. I risultati, frutto di oltre 22 mila preferenze, si sono rivelati sorprendenti, visto che si è ribaltata la situazione. Secondo i votanti il miglior giocatore in assoluto è Benjy (36%), seguito da Mitr0 (32,1%), Aqua (17,2%) e infine Zayt (14,8%).

E voi, invece, cosa ne pensate? Secondo voi chi è il giocatore di Fortnite più forte di tutti i tempi? Diteci la vostra nei commenti! Ne approfittiamo per segnalarvi che è stato reso disponibile un nuovo Pack Celebrativo di Fortnite gratis per PlayStation Plus.