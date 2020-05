Fortnite: chi sono i tre giocatori più forti e importanti di sempre?

Chi sono i tre giocatori più importanti di Fortnite Battle Royale? Se lo è chiesto la redazione di EssentiallySports, che ha provato a stilare la lista delle personalità che più di altre si sono distinte in questi ultimi anni.

Impossibile ovviamente limitarsi a tre nomi, considerando che il panorama competitivo (e non) di Fortnite ha visto e vede la presenza di decine se non centinaia di streamer di enorme talento. EssentiallySports ha comunque voluto provare a identificare i tre personaggi simbolo del Battle Royale Epic, in questo caso Tfue, Myth e Ninja.

Ninja non ha certo bisogno di presentazioni, grazie (anche) a lui Fortnite è diventato il gioco più popolare del mondo, vero e proprio testimonial del Battle Royale, Tyler Blevins (questo il vero nome di Ninja) ha riscosso un enorme successo e nel corso degli anni il suo impero si è espanso al mondo dei giocattoli, del merchandising e dell'abbigliamento (pensiamo all'accordo esclusivo con Adidas). E che dire della skin di Ninja disponibile su Fortnite? Più di così...

Anche a Myth viene riconosciuto un ruolo di primissimo piano, essendo di fatto uno degli streamer più famosi della prima fase di vita del gioco, avendo iniziato a giocare nel 2017 ed essendo arrivato a vette altissime per quanto riguarda le costruzioni.

Turner Tenney (Tfue) è infine uno degli streamer più conosciuti e amati di sempre, non solo per quanto riguarda Fortnite. Un pro player di buon livello che negli ultimi tempi si è distinto però più per le polemiche che per le reali capacità in gioco. Il suo contributo alla storia di Fortnite reste però innegabile.