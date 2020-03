Fortnite: chiamano la polizia per rumori molesti ma è solo un ragazzino agitato

La polizia di Pueblo, in Colorado, ha ricevuto recentemente una chiamata in piena notte nella quale venivano segnalati schiamazzi e rumori molesti talmente forti da disturbare l'intero vicinato. Cosa è successo esattamente?

Una volta si è subito recata nel luogo segnalato, a Sud di Pueblo, preparandosi al peggio: una volta arrivata la Polizia ha immediatamente percepito forti schiamazzi, quattro poliziotti hanno bussato alla porta dell'appartamento e qui la sorpresa. Il proprietario di casa ha aperto senza remore ed ha invitato le forze dell'ordine ad andare in camera del figlio dove hanno trovato un ragazzino impegnato a giocare a Fortnite in evidente stato di iper attività.

"Il genitore ha subito risposto e si è dimostrato collaborativo", ha dichiarato il capitano Tom Rummel, gli agenti hanno parlato apertamente con il giovane invitandolo ad abbassare il volume e adottare toni moderati durante il gioco. Il papà da parte sua ha assicurato che controllerà meglio le attività del figlio onde evitare il ripetersi di simili situazioni, inoltre la famiglia si è scusata con la Polizia per il procurato allarme dato dalla situazione.

Non è la prima volta che la Polizia è costretta ad intervenire per segnalazioni legate a Fortnite, in particolar modo durante il periodo del boom del Battle Royale di Epic operazioni di questo tipo sono state all'ordine del giorno in molti paesi.