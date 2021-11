Fortnite chiude in Cina, oggi i server si spengono per sempre

Come annunciato a fine ottobre, da oggi Fortnite chiude definitivamente in Cina, Epic Games e Tencent hanno disattivato l'infrastruttura online del gioco ed i server di Fortnite sono stati definitivamente spenti.

Dal primo novembre era diventato impossibile aprire un nuovo account, c'è da dire che in Cina il Battle Royale di Epic Games (distribuito in Asia dal colosso cinese Tencent) non è mai uscito dalla fase Beta e complici anche i blocchi imposti dal Governo per tutelare la salute dei più giovani, il gioco non è mai riuscito a sfondare sul mercato.

Epic ha dovuto modificare molti aspetti di Fortnite per adattare il gioco alle richieste del Governo cinese, inoltre sono state imposte limitazioni per chi gioca a Fortnite più di tre ore di seguito, con messaggi a schermo che impediscono di proseguire una volta superato questo limite. Si tratta di una mossa pensata per salvaguardare i più giovani che facilmente possono cadere vittima della dipendenza dai videogiochi, una vera e propria malattia che in Cina colpisce tantissimi ragazzi, con notevoli ripercussioni anche sul sistema sanitario nazionale.

Fortnite rinuncia quindi (almeno per il momento, chissà che le cose non possano cambiare in futuro) a conquistare la Cina, un paese con un mercato immensamente ampio e particolarmente ricettivo verso i giochi multiplayer online.