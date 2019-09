Fortnite: chiusi gli account Twitter di numerosi leaker, ecco il perché

Se siete soliti seguire i numerosissimi dataminer di Fortnite Battaglia Reale su Twitter, avrete sicuramente notato come nelle ultime ore siano stati bloccati molti di questi. A differenza di quanto si potrebbe pensare, però, pare che tali provvedimenti non siano stati voluti da Epic Games.

La chiusura in massa di tutti questi account sembra essere dovuta semplicemente ad una sorta di capriccio di un gruppo di utenti, i quali hanno iniziato a segnalare in massa alcuni dei più famosi dataminer del battle royale, così che balzassero subito all'attenzione del social network azzurro. È quindi da escludere qualsiasi tipo di coinvolgimento degli sviluppatori nella vicenda, dal momento che i rapporti tra Epic Games e i dataminer sembrano essere tornati alla normalità dopo gli attriti di qualche mese fa. Tra i profili più famosi tra quelli bloccati troviamo anche ShiinaBR, mentre sembra essere tutto in regola per l'account di Lucas7yoshi, altro celebre dataminer.

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordarvi che le sfide Fortnite x Caos, pubblicate in occasione del lancio di Borderlands 3, verranno rimosse dal gioco nelle prossime ore ed avete quindi solo poco tempo per completare le ultime sfide e riscattare tutte le ricompense, trale quali vi è anche una copertura per armi e veicoli.

