Fortnite: in Cina, la Tempesta funziona in modo diverso rispetto al resto del mondo

Gli utenti della community di Reddit che seguono l'evoluzione di Fortnite hanno scoperto un piccolo particolare riguardante la versione cinese del battle royale di Epic: nella Terra del Dragone, c'è un importante elemento che funziona in modo completamente diverso rispetto al resto del mondo.

La componente ingame interessata da queste insolite modifiche è la Tempesta, il fenomeno che prosciuga gradualmente gli scudi e l'energia degli utenti che transitano nella sua area di interesse. Diversamente da quanto avviene nel resto del mondo, nella versione cinese di Fortnite la Tempesta provoca invece la lenta diminuzione del livello di Salute rappresentato da una terza barra di energia che, in quanto tale, risulta essere completamente separata dalle altre. Ad essere interessata da questo cambiamento è anche l'Inversione Tempesta, la bottiglia introdotta a giugno nel corso della Stagione 9 di Fortnite.

Il filmato d'esempio realizzato da un redditor mostra il funzionamento delle Tempeste cinesi e gli effetti provocati sulla terza barra di salute degli esploratori dell'isola di Fortnite Battaglia Reale. Nonostante non siano ancora noti i motivi di questa bizzarra modifica di gameplay, l'opinione più diffusa tra i membri della community del popolare forum videoludico tira in ballo la stringente regolamentazione cinese nella rappresentazione della violenza nei videogiochi, un fattore che ha portato le autorità della Cina a calare la scure della censura su titoli come PUBG, League of Legends, CS: GO e, appunto, Fortnite.