Fortnite in Cina: rischio ban e nuove penalità per chi gioca troppo

L'aggiornamento 12.10 di Fortnite sembra aver portato in dote anche una novità esclusiva per il mercato cinese, presentando nuove penalità e messaggi di avviso del rischio ban per coloro che giocano troppo.

Per combattere la dipendenza da videogiochi in Cina (vera e propria emergenza sociale) Tencent ha inasprito le pene per coloro che non rispecchiano le regole. A partire da oggi, dopo l'installazione della patch, sarà possibile imbattersi in messaggio di questo tipo:

"Sei stato online per più di tre ore, i progressi verranno bloccati ed i guadagni in-game ridotti del 50%. Vai a fare una passeggiata, disconnettiti e riposati." o ancora "quello che stai facendo non è salutare, consigliamo di disconnettersi subito, altrimenti la tua salute verrà danneggiata. I tuoi guadagni in-game sono ora pari a zero e tutti i progressi sono stati disattivati, non torneranno alla normalità fino a quando non resterai offline per almeno cinque ore."

Coloro che decideranno di ignorare le avvertenze andranno incontro al rischio di ban definitivo e non potranno più giocare a Fortnite. Si tratta di misure piuttosto drastiche pensate in collaborazione con il governo e le forze dell'ordine locali con l'obiettivo di debellare (o almeno ridurre) uno dei più grandi problemi che affliggono i giovani (e meno giovani) giocatori cinesi.