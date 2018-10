Fortnite citato scherzosamente nella nuova premiere season di South Park

Dopo il debutto di Fortnite Stagione 6, il gioco di Epic Games è stato menzionato scherzosamente nella nuova premiere season di South Park, la celebre serie animata statunitense creata da Matt Stone e Trey Parker.

Fortnite è stato menzionato durante uno scambio di battute tra Eric Cartman e Butters Stotch (che potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia), con Cartman che si lamentava dei suoi scarsi risultati ottenuti nel test di matematica. "Butters, ho bisogno di aiuto", afferma un Cartman più serio del solito. "Mia madre mi proibirà di giocare a Fortnite, se dovessi cannare un altro test di matematica!"

Non è la prima volta che gli autori di South Park citano un videogioco all'interno della serie, in particolare uno popolare come Fortnite. In passato, infatti, sono stati menzionati altri titoli di grande successo come Call of Duty, a testimonianza di come i giochi di maggior impatto sul pubblico possano entrare nella cultura popolare.

A proposito di Fortnite Battaglia Reale, sapevate che nella giornata di oggi sono trapelate in anticipo le nuove Sfide della Settimana 2 (della Stagione 6)? Ricordiamo che nelle ultime ore sono trapelate le prime decorazioni a tema Halloween, come fantasmini, zucche e ragnatele, in arrivo con il prossimo evento di ottobre.